Вашингтон, 12 октября, 2023, 19:52 — ИА Регнум. У российской армии есть все необходимы ресурсы, чтобы перейти в наступление на Украине. Об этом заявил бывший разведчик Вооружённых сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я думаю, что это неизбежно. Мы находимся в точке, когда русские начнут медленно, но верно продвигаться вперёд», — сказал Шаффер.

Он добавил, что контрнаступление ВСУ пошло не по плану и в ближайшее время может полностью остановиться, в то время как у российских войск есть резервы для атаки.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 5 октября президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 90 тысяч человек в виде санитарных и безвозвратных потерь. Кроме того, украинские войска лишились 557 танков и 1900 единиц другой бронетехники.

Отставной офицер греческой армии Ставрос Атламазоглу признал, что умело организованная российскими военными оборона сорвала наступательную операцию ВСУ. Украинцы не смогли добиться оперативного прорыва, который бы разделил силы Москвы на две части. Киеву нужен был такой разделяющий удар, чтобы приблизиться к Крыму на расстояние, с которого можно обстреливать полуостров из артиллерии, но ВСУ потерпели неудачу, пояснил он.