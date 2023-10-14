Вашингтон, 14 октября, 2023, 03:49 — ИА Регнум. Жажда власти западных лидеров загнала украинцев в мясорубку, считает обозреватель Modern Diplomacy Рич Бердан.

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

«Украинцы должны впасть в ярость из-за того, что их народ систематически сокращают, одновременно используя и загоняя в мясорубку. <…> Становится всё более очевидным, что подвиги мировых лидеров принесли череду бед и огромный ущерб, поскольку они стремятся удовлетворить свой распутный интеллект, земные претензии на продвижение и удержать власть», — отметил автор.

С точки зрения Бердана, Запад не достигнет успеха в конфликте на Украине. Это подтверждают провалы ВСУ и неспособность прорвать российскую линию обороны.

Дальнейшая поддержка Украины со стороны Запада лишь приведёт к её полному уничтожению, резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, в издании Military Watch Magazine пришли к выводу, что Запад может заставить украинские власти пойти на переговоры с Россией из-за обострения палестино-израильского конфликта.

Вывешенные по всему Западу в знак солидарности украинские флаги уже сменяются израильскими, отметили авторы. Кроме того, ВСУ в последнее время терпят неудачи, а их потери многочисленны. Перенаправление помощи Израилю, возможно, сохранит лицо западному блоку и заставит Киев вернуться за стол переговоров, предположили в издании.