Газа, Палестина, 13 октября, 2023, 19:56 — ИА Регнум. В секторе Газа эвакуируют детскую больницу после обстрела снарядами с белым фосфором. Об этом 13 октября сообщил минздрав палестинской автономии.

Иван Шилов ИА Регнум

«Эвакуация детской больницы «Ад-Дурра» в восточной части сектора Газа после обстрела снарядами с белым фосфором», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА Регнум, американская правозащитная организация Human Rights Watch 13 октября сообщала, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) при обстреле Ливана и сектора Газа 10–11 октября применяла запрещённые международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором. Ссылаясь на видеозаписи и показания очевидцев, правозащитники установили, что израильская армия использовала белый фосфор. Они пояснили, что применение этого вещества в густонаселённых районах Газы нарушает требование международного гуманитарного права.

Президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном в столице Иордании заявил, что в секторе Газа сложилась настоящая гуманитарная катастрофа из-за приостановки работы социальных служб. Он добавил, что необходимо немедленно открыть гуманитарные коридоры в сектор Газа для поставки медицинских товаров.