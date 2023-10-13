Тель-Авив, Израиль, 13 октября, 2023, 22:23 — ИА Регнум. Израильские военные провели рейды с участим пехоты и танков в секторе Газа для выявления противника и возможного обнаружения заложников. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«За прошедший день Армия обороны Израиля провела рейды на территории сектора Газа в попытке исключить угрозу со стороны террористов и оружия в этом регионе, а также обнаружить заложников», — говорится в Telegram-канале армии.

Кроме того, израильские военные сообщили о собранных доказательствах, которые могут помочь в поиске заложников.

Также израильские солдаты объявили о нейтрализации ячейки террористов и расположенной в районе инфраструктуры, в том числе ячейки движения ХАМАС.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль планирует свергнуть «режим ХАМАС» в секторе Газа и разрушить его военный потенциал.

В ООН подтвердили, что Израиль пока не одобрил открытие гуманитарных коридоров из сектора Газа. Запасы воды в регионе на исходе.

ХАМАС 7 октября провёл ракетную атаку по территории Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа и восстановил контроль над населёнными пунктами. Власти Израиля заявили о переводе страны в состояние войны, призвали на службу 300 тысяч резервистов и анонсировали наземную операцию в секторе Газа с целью полного уничтожения ХАМАС. Стороны продолжают обмен ударами.