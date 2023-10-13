Рамалла , 13 октября, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о гуманитарной катастрофе в секторе Газа из-за прекращения работы всех социальных служб, сообщает Al Arabiya.

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Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Израиль призвал 1,1 млн палестинцев эвакуироваться на юг сектора Газа. При этом в ООН «решительно призвали отменить такой приказ», так как уже случившаяся трагедия может стать катастрофической ситуацией.

ЦАХАЛ при обстреле Ливана и сектора Газа 10–11 октября применяла запрещенные международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором. Ссылаясь на видеозаписи и показания очевидцев, правозащитники установили, что Армия Израиля использовала белый фосфор. Они пояснили, что применение этого вещества в густонаселенных районах Газы нарушает требование международного гуманитарного права — в конфликте сторон не должно пострадать гражданское население. Белый фосфор ядовит и имеет неприятный запах.

Министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что сектор Газа будет оставаться в энергетической и гуманитарной блокаде, пока похищенные граждане Израиля не будут освобождены. Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водопроводный гидрант не будет открыт, ни один бензовоз не въедет до тех пор, пока похищенные израильтяне не будут возвращены домой, отметил он. Кац также призвал всех «не учить Израиль морали».

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что власти Израиля как альтернативу наземному вторжению в сектор Газа рассматривают прекращение поставок в палестинский анклав воды, продовольствия и электроэнергии. Он сравнил это с блокадой Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Журналист, ссылаясь на источник, отметил, что на рассмотрении находится вариант по продолжению изоляции города Газы с точки зрения подачи электроэнергии, поставок продовольствия и других предметов первой необходимости. В статье указывается, что у правящего в Газе движения ХАМАС имеются запасы очищенной питьевой воды на два-три дня, но там уже столкнулись с дефицитом продовольствия.