Москва, 11 октября, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Российские миллиардеры и звёзды шоу-бизнеса, покинувшие Россию, скоро вернутся обратно, так как за рубежом они «никому не нужны», уверен депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия»). Об этом он заявил 11 октября «РИА Новости».

Сергей Корсун ИА Регнум

По словам депутата, эти люди уже никому не нужны в Европе и Израиле, с них просто высасывают последние деньги и публичную активность. Зачастую релоканты — это обычные скитальцы, которые ищут лучшей жизни. У «нормальных среднестатистических людей» к ним возникает только презрение.

«Я предрекаю скорый возврат всех российских миллиардеров, звёзд шоу-бизнеса обратно в Россию, как говорил ранее, с первого дня их бегства», — сказал Хамзаев.

Комментируя возвращение в Россию миллиардера Михаила Фридмана, депутат напомнил, что на Украине на него не так давно завели новое дело из-за спонсирования ВС России. К этому добавилось обострение палестино-израильского конфликта, что вызвало стресс у таких людей, как Фридман.

Хамзаев выразил уверенность, что российские спецслужбы тщательно проверят мотивы релокантов, наличие в их действиях «какой-то многоходовки» и готовности «раскаяться».

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман заявил, что неделю назад переехал из Великобритании в Израиль, но теперь в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта приехал в Москву. Вернуться в Израиль он намерен после прекращения боевых действий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приезд Фридмана, отметил, что все российские граждане могут жить в стране, уезжать из неё и возвращаться.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил на пленарном заседании 10 октября, что в России не только не ждут релокантов, которые уехали из страны и желали победы киевскому режиму, но и обеспечат им «Магадан».