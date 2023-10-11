Москва, 11 октября, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на закрытой части пленарного заседания нижней палаты парламента предложил проверить по статье Уголовного кодекса РФ о госизмене покинувших страну граждан, которые поддерживали киевский режим, финансировали ВСУ, а теперь хотят вернуться в Россию, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Сейчас они начинают возвращаться обратно, но при этом делали заявления против страны и ещё финансировали вооружённые силы Украины. Такие поступки имеют отношение к статье 275 Уголовного кодекса (государственная измена). Поэтому правильно (таких граждан — Прим. ред.) проверить», — сказал Володин.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 10 октября Володин заявил, что гражданам, которые уехали из России и позволяли себе оскорбительные слова в адрес страны, радовались ударам по России и желали победы киевскому режиму, не стоит возвращаться, а если кто-то из таких граждан всё же вернётся, то «Магадан ему обеспечен».

Позднее губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что регион стремительно развивается и нуждается в трудолюбивых и талантливых людях, а не релокантах. Предателей в Магадане не ждут, сказал он. Володин, комментируя его высказывание, отметил, что поскольку ни в одном регионе страны не хотят видеть таких людей, то, возможно, их нужно «разворачивать в аэропорту».

«Они родились в нашей стране, финансируют ВС Украины, которые наносят удары по нашим мирным сёлам и городам. Дальше бегут в Европу. Потом их выдворяют из Европы, они едут в Израиль, там ситуация напряжённая, бросают и эту страну, которая их приняла. Теперь бегут назад в Россию. Понятно, что когда мы начинаем обсуждать этот вопрос, ни один регион их не хочет принимать», — сказал спикер Госдумы.

Слова Володина касались тех, кто занял ярко выраженную антироссийскую позицию, заявил журналистам 11 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. С такими людьми России действительно не по пути, добавил он.