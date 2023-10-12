Вашингтон, 12 октября, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Американский журналист Сеймур Херш заявил, что власти Израиля как альтернативу наземному вторжению в сектор Газа рассматривают прекращение поставок в палестинский анклав воды, продовольствия и электроэнергии. Он сравнил это с блокадой Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Соответствующую статью журналист опубликовал на своём сайте.

Юсеф Мухаммед/ТАСС Последствия авиаудара по сектору Газа

Ссылаясь на работавших над «секретным проектом» неназванных израильтян, которые проживают за рубежом, и сохранивших связи с «бывшими коллегами» на родине, журналист скептически оценил боеготовность сухопутных сил Израиля.

Херш отметил, что после многолетнего выполнения охранных функций на Западном берегу реки Иордан силам Израиля предстоят тяжёлые бои в плотной городской застройке двухмиллионного сектора Газа.

«Что касается наземной атаки, то, как сказал мне инсайдер, существует жестокая альтернатива, которая рассматривается. Её можно описать как «ленинградский подход», имея в виду попытки немцев заморить голодом город, известный сейчас как Санкт-Петербург, во время Второй мировой войны», — указал он в статье.

Журналист, ссылаясь на источник, отметил, что на рассмотрении находится вариант по продолжению изоляции города Газы с точки зрения подачи электроэнергии, поставок продовольствия и других предметов первой необходимости.

В статье указывается, что у правящего в Газе движения ХАМАС имеются запасы очищенной питьевой воды на два-три дня, но уже столкнулось с дефицитом продовольствия.

«На определенном этапе Израиль мог бы согласовать освобождение некоторых пленных — женщин и детей — в обмен на еду и воду», — указывается в статье.

Как передавало ИА Регнум, ранее Херш заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не справился со своими обязанностями и покинет пост сразу после завершения активной фазы нынешнего конфликта. Ссылаясь на свои источники в органах национальной безопасности Израиля, Херш заявил о недовольстве военных очевидным провалом политики Нетаньяху.

Ранее министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что сектор Газа будет оставаться в энергетической и гуманитарной блокаде, пока похищенные граждане Израиля не будут освобождены. Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водопроводный гидрант не будет открыт, ни один бензовоз не въедет до тех пор, пока похищенные израильтяне не будут возвращены домой, отметил он. Кац также призвал всех «не учить Израиль морали».

утром 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. За атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Военное крыло радикального палестинского движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы».

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что палестино-израильский конфликт сейчас находится в беспрецедентно острой стадии. Российский лидер подчеркнул необходимость во что бы то ни стало избежать расширения конфликта, идущего на территории Израиля. Также глава государства назвал очевидным провал политики США по ближневосточному урегулированию. Израиль в основном военным путём занял часть земель, которые палестинцы считают исконно своими, добавил он.