Тель-Авив, Израиль, 12 октября, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Сектор Газа будет оставаться в энергетической и гуманитарной блокаде, пока похищенные граждане Израиля не будут освобождены, заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац.

Global Look Press/ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency

«Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водопроводный гидрант не будет открыт, ни один бензовоз не въедет до тех пор, пока похищенные израильтяне не будут возвращены домой», — написал он в соцсети X.

Кац также призвал всех «не учить Израиль морали».

Как передавало ИА Регнум, утром 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. За атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Военное крыло радикального палестинского движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы».

Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. В Армии обороны Израиля отметили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале наземной операции против ХАМАС в секторе Газа и введении подразделений израильской армии в анклав. Были прекращены поставки воды и электричества в сектор.