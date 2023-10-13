Бишкек, 13 октября, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Россия уже начинает сама производить многое из того, что раньше закупала за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин 13 октября на заседании Совета лидеров СНГ в узком составе.

Эрик Романенко/ТАСС

Он подчеркнул, что меняется структура российской экономики, таких структурных изменений давно не наблюдалось. Так, в структуре роста 43% приходится на промышленное производство и 3% — на нефтегазовый сектор.

«То, что мы раньше закупали в больших количествах за рубежом, не всё, конечно, это невозможно сделать всё в один удар, но многое уже начинает производиться в Российской Федерации», — сказал Путин.

Он добавил, что создаются новые инженерные центры, работа идёт по широкой номенклатуре. Это сказывается на всех участниках экономической деятельности в пространстве СНГ.

Как сообщало ИА Регнум, Путин назвал хорошим результатом рост российского ВВП на 3% по итогам года. Он подчеркнул, что Россия без отказов реализует все свои планы развития, в том числе социальные.