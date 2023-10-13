Бишкек, 13 октября, 2023, 10:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Бишкеке заявил о планомерном развитии двух стран, в том числе в сфере решения проблем безопасности.

«Всё у нас развивается так, как мы и планировали. Коллеги работают, правительство работает. По линии безопасности вопросы решаются», — заявил глава российского государства.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 13 октября прибыл на двустороннюю встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Встреча лидеров двух стран проходит в резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке. Также 13 октября в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств СНГ, оно пройдёт в узком и расширенном составах.