Тель-Авив, Израиль, 13 октября, 2023, 08:29 — ИА Регнум. Израильские истребители за минувшую ночь нанесли удары по 750 объектам ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом 13 октября сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале.

Abed Rahim Khatib/dpa/picture-alliance/ТАСС

«За прошедшую ночь Армия обороны Израиля нанесла удары по 750 военным объектам, в том числе по подземным тоннелям террористов ХАМАС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что истребители также нанесли удары по военным комплексам, блокпостам и резиденциям высокопоставленных членов движения ХАМАС, которые использовались в качестве командных центров.

«Несколько десятков истребителей атаковали также 12 военных объектов, которые располагались в многоэтажных зданиях и использовались ХАМАС в террористических целях», — добавили там.

Как сообщало ИА Регнум, Израиль проинформировал ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение 24 часов. В ООН такое перемещение без последствий считают невозможным, поскольку это нужно сделать всем сотрудникам ООН, а также тем, кто нашёл убежище в школах и больницах.

Боевая авиация Израиля нанесла удары по пяти домам, где находились боевики палестинского движения ХАМАС, и уничтожила их. В рамках атаки были ликвидированы два боевика. Предположительно, в одном из домов находился брат лидера ХАМАС Яхья Синвара.