Тель-Авив, Израиль, 13 октября, 2023, 00:10 — ИА Регнум. Боевая авиация Израиля нанесла удары по пяти домам, где находились боевики палестинского движения ХАМАС, и уничтожили их.

(сс) Osps7 Бомбардировка сектора Газа израильскими ВВС

Израильские военные также заявили о нанесении удара по оперативному штабу ХАМАС, который задействовали в наблюдении и слежке за действиями ЦАХАЛ.

В рамках атаки были ликвидированы два боевика. Предположительно, в одном из домов находился брат лидера ХАМАС Яхья Синвара, говорится в заявлении Армии Израиля.

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Как сообщало ИА Регнум, 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, контроль над населёнными пунктами был восстановлен.

Американский журналист Сеймур Херш считает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не справился со своими обязанностями.

Ссылаясь на свои источники в органах нацбезопасности Израиля, Херш заявил о недовольстве военных очевидным провалом политики Нетаньяху. По мнению журналиста, израильский премьер останется на своём посту только до тех пор, пока не прекратится стрельба.