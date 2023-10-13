Токио, 13 октября, 2023, 06:37 — ИА Регнум. США начали переброску восьми разведывательно-ударных беспилотников MQ-9A Reaper на японский остров Окинава в Восточно-Китайском море, передает агентство Kyodo.

Afspc.af.mil Американский БПЛА MQ-9 Reaper

Церемония прошла на базе Каноя на острове Кюсю. Здесь американские беспилотники находились в течение года. Министр обороны Японии Минору Кихара на пресс-конференции в Токио рассказал, что данные дроны разместят на базе Кадэна на Окинаве, это крупнейший объект ВВС США за пределами американской территории.

На какой именно срок перебрасываются беспилотники, не объявляется. Известно, что запускать MQ-9A Reaper с базы Кадэна планируют начать с ноября.

В издании отметили, что дроны на Окинаве разместят с целью повышения разведывательных возможностей США и Японии в Восточно-Китайском море, где сохраняется напряжённость в районе Тайваня.

Как сообщало ИА Регнум, Япония начнёт закупать высокоточные дозвуковые крылатые ракеты Tomahawk у США не в 2026 году, как было рассчитано изначально, а на год раньше. Всего Япония намеревалась приобрести около 400 крылатых ракет Tomahawk, которые, как ранее предполагалось, будут последней модификацией Block V. Однако главы оборонных ведомств пришли к согласию, что половина приобретаемых японской стороной ракет будет более старой модификации Block IV.

В конце 2022 года Польша оформила лизинг на американскую беспилотную систему Reaper. Польская сторона будет пользоваться американскими беспилотниками до тех пор, пока не получит собственные дроны-разведчики, заявили в министерстве национальной обороны.

Размах крыльев беспилотника MQ-9A Reaper составляет 20 м, дальность полёта 1900 км, грузоподъёмность до 1,7 тонны. Дрон оснащён турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/ч. Максимальная продолжительность полета составляет 24 часа. Беспилотник способен нести ракеты класса «воздух — поверхность» и «воздух — воздух», а также управляемые планирующие бомбы с лазерным наведением.