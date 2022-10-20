Варшава, 20 октября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Польша оформила лизинг на американскую беспилотную систему Reaper. Об этом министр национальной обороны республики Мариуш Блащак сообщил в своём микроблоге в Twitter.

U.S. Air Force Photo . Lt. Col. Leslie Pratt Беспилотник MQ-9 Reaper

По его словам, это очередная инвестиция в безопасность Польши. Польская сторона будет пользоваться американскими беспилотниками, пока не получит собственные дроны-разведчики.

«Мы подписали договор на лизинг для Войска Польского беспилотной разведывательной системы MQ-9A Reaper», — написал Блащак.

Он отметил, что решение о лизинге временное. К своему сообщению министр прикрепил снимок беспилотника Reaper со знаком ВВС Польши.

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