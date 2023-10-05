Токио, 5 октября, 2023, 07:47 — ИА Регнум. Япония начнёт закупать высокоточные дозвуковые крылатые ракеты Tomahawk у Соединённых Штатов Америки не в 2026 году, как было рассчитано изначально, а на год раньше. Об этом 5 октября сообщило японское общественное телевидение (NHK).

U.S. Navy Крылатая ракета Tomahawk

Отмечается, что к договорённости пришли новый министр обороны Японии Минору Кихара и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе переговоров, прошедших в Вашингтоне.

Согласно плану, Япония намерена закупить у США около четырёх сотен крылатых ракет Tomahawk, которые, как ранее предполагалось, будут последней модификацией Block V. Однако главы оборонных ведомств пришли к согласию, что половина приобретаемых японской стороной ракет будет более старой модификации Block IV.

Как передавало ИА Регнум, в феврале этого года премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что власти станы приняли решение приобрести у США крылатые ракеты Tomahawk в связи с ограниченностью производственных возможностей. Стороны договорились о закупке 400 таких ракет.