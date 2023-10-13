Рамалла , 13 октября, 2023, 05:55 — ИА Регнум. Палестинские радикалы движения ХАМАС признали, что подготовку атаки на Израиль начали в 2022 году, тщательно скрывая свои планы. Об этом заявил представитель военного крыла группировки Абу Обейду.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль и Палестина

«Организация начала подготовку внезапной атаки, которую совершили 7 октября, ещё в 2022 году», — цитирует израильская газета Haaretz Обейду.

Он также заверил, что бойцы готовы к новым наступлениям — для операции было тайно подготовлено 4,5 тыс. военных. ХАМАС готов к любому сценарию, в том числе к наземной операции ЦАХАЛА.

По словам Обейды, Израиль сейчас прибегает к убийствам и кровопролитию, чтобы скрыть свои неудачи, вместо того чтобы «провести надлежащую оценку».

Как сообщало ИА Регнум, ХАМАС располагал подробными картами городов и военных баз с детальной информацией о слабых местах бронетехники к моменту атаки на Израиль.

По словам бывшего сотрудника израильской разведки Майкла Мильштейна, бойцы ХАМАС точно знали цели, никакие предыдущие их действия не имели такого уровня планирования.

По мнению сотрудника института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета израильского политолога Саймона Циписа, конфликт в Израиле был развязан как предлог для возвращения США на Ближний Восток. Скорее всего, это было что-то вроде заговора.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан выступил с заявлением о возможности открытия новых фронтов из-за действий Израиля.

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет эмоционально остро в прямом эфире отреагировал на вопрос журналиста Sky News о судьбе палестинских детей, которые остались в инкубаторах после отключения света в секторе Газа.