Вашингтон, 13 октября, 2023, 03:11 — ИА Регнум. Палестинское радикальное движение ХАМАС, проникшее 7 октября на территорию Израиля, располагало подробными картами городов и военных баз с детальной информацией о слабых местах бронетехники, сообщила 12 октября газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM ХАМАС

Журналисты ознакомились с найденными в вещах убитых бойцов ХАМАС и в местах проведения атак документами. Написанные на арабском языке подробные инструкции говорят о высокой степени планирования нападения и масштабности разведданных.

По словам бывшего сотрудника израильской разведки Майкла Мильштейна, бойцы ХАМАС точно знали, что будет их целями, никакие предыдущие их действия не имели такого уровня планирования.

В одном из найденных документов с датой от 15 июня под грифом «совершенно секретно» был представлен план проникновения в кибуц Мефальсим недалеко от Газы и захвата жителей в заложники. Операцию должны были провести в «час S дня Y» две группы из пяти человек и командир, говорится в документе из 14 страниц.

В материалах содержались аэрофотоснимки кибуца и карты. Указывалось о проживающих в нём примерно 1 тыс. гражданских, охраняли которых добровольные силы безопасности.

Также имелись сведения о расположенных поблизости от Мефальсима израильских силах, которые могли прибыть в течение «трёх-пяти минут». Заранее планировалось взять в плен заложников «для переговоров».

Члены группировки действительно атаковали Мефальсим, указано в материале издания.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению сотрудника института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета израильского политолога Саймона Циписа, конфликт в Израиле был развязан как предлог для возвращения США на Ближний Восток. Скорее всего, это было что-то вроде заговора. Вероятно, некоторые члены политической элиты ознакомились с этими разведданными и удержали их при себе. Может быть, была целая цепочка заговоров по ослаблению внимания, предположил эксперт.

Ципис не исключил, что за атакой ХАМАС на Израиль последует развязывание войны между Израилем и Ливаном, участником которой станет и Сирия, которая подвергнется ударам. Скорее всего, там высадится американский десант, который должен будет довести до конца свержение Башара Асада.