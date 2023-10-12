В США готовятся к вооруженным конфликтам с Россией и КНР
В Конгрессе рекомендовали усилить ядерный потенциал США на случай конфликта с РФ
Вашингтон, 13 октября, 2023, 02:59 — ИА Регнум. Комиссия Конгресса США по политике в области стратегических сил обратилась с рекомендациями по наращиванию американских ядерных сил. Об этом говорится в опубликованном 12 октября докладе.
Конгрессмены считают, что для таких рекомендаций есть значительный повод — Америка должна готовиться к возможным вооруженным конфликтам одновременно с Россией и Китаем.
«Если США, их союзники и партнёры не выставят достаточное количество обычных сил для достижения этой цели, стратегию США необходимо будет изменить, чтобы увеличить зависимость от ядерного оружия для противодействия односторонней или совместной агрессии», — сказано в докладе.
В этой связи Вашингтон должен проводить политику укрепления своих военных блоков и модернизации своего ядерного и неядерного арсенала.
Как сообщало ИА Регнум, замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов заявил, что США финансировали обновление мест хранения ядерных бомб в Британии, а значит, планируют вернуть их туда.
Соединённые Штаты являются наибольшим источником угрозы применения оружия массового уничтожения в мире. Об этом 4 октября заявил представитель минобороны КНДР.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке грозит правительству США банкротством и ядерной войной с Ираном, считает американский журналист Такер Карлсон.