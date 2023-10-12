Вашингтон, 13 октября, 2023, 02:59 — ИА Регнум. Комиссия Конгресса США по политике в области стратегических сил обратилась с рекомендациями по наращиванию американских ядерных сил. Об этом говорится в опубликованном 12 октября докладе.

ironna.jp Ядерное оружие США

Конгрессмены считают, что для таких рекомендаций есть значительный повод — Америка должна готовиться к возможным вооруженным конфликтам одновременно с Россией и Китаем.

«Если США, их союзники и партнёры не выставят достаточное количество обычных сил для достижения этой цели, стратегию США необходимо будет изменить, чтобы увеличить зависимость от ядерного оружия для противодействия односторонней или совместной агрессии», — сказано в докладе.

В этой связи Вашингтон должен проводить политику укрепления своих военных блоков и модернизации своего ядерного и неядерного арсенала.

Как сообщало ИА Регнум, замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов заявил, что США финансировали обновление мест хранения ядерных бомб в Британии, а значит, планируют вернуть их туда.

Соединённые Штаты являются наибольшим источником угрозы применения оружия массового уничтожения в мире. Об этом 4 октября заявил представитель минобороны КНДР.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке грозит правительству США банкротством и ядерной войной с Ираном, считает американский журналист Такер Карлсон.