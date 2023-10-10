Вашингтон, 10 октября, 2023, 04:07 — ИА Регнум. Обострение ситуации на Ближнем Востоке грозит правительству США банкротством и ядерной войной с Ираном, считает американский журналист Такер Карлсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

«Если такая война начнётся, можно с лёгкостью представить использование ядерного оружия и всё, что за этим последует: миллионы погибших, крах мировой экономики. Как минимум, мы увидим беспрецедентный энергетический кризис в США», — заявил он в своей программе в социальной сети X.

Журналист указал на вызванные конфликтом растущие цены на энергоносители. При сохранении такой ситуации США столкнётся с более серьёзной депрессией, чем в 1930-х годах, добавил Карлсон.

По его словам, за последние три года в США из беднейших стран мира приехали около 10 млн человек, большинство из которых живут за счёт государственного обеспечения. Можно представить, чем это закончится, когда американское правительство лишится денег, пояснил он.

Карлсон напомнил, как сенатор США Линдси Грэм выступал с угрозами в адрес Ирана, обещая «тяжёлые последствия» за возможное вмешательство в конфликт. Журналист поинтересовался, что случится, если США начнут наносить удары по Ирану. Почти 70-летний Линдси Грэм не имеет представления и не думал об этом. Он не имеет детей и его это не волнует, заключил журналист.

Как сообщало ИА Регнум, в Белом доме заявили о готовности поддерживать Украину, несмотря на эскалацию в Израиле. В США убеждены в потребности продолжать оказывать содействие обеим странам, уточнил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Сотрудник института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис 9 октября отметил, что израильско-палестинский конфликт действительно представляет большую опасность для всего ближневосточного региона, так как в это противостояние могут быть втянуты и США, и Россия, и Сирия, и Иран. Также эксперт обратил внимание на то, что пока администрация президента США Джозефа Байдена крайне вяло реагирует на развёртывание этого конфликта. Хотя группировка войск США, которые находятся на Ближнем Востоке, а именно Пятый флот (на его борту большая десантная группировка) направляется в сторону Израиля.

На следующий день после начала нового финансового года в США (1 октября) рынок госдолга обвалился. Спрос на американские госбумаги пошатнули также растущий дефицит бюджета и неподъёмный государственный долг, который в очередной раз обновил рекорд: $33,442 трлн.