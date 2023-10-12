Лондон, 12 октября, 2023, 20:23 — ИА Регнум. Великобритания направит два корабля ВМС в Восточное Средиземноморье, пишет газета Times со ссылкой на осведомлённые источники.

Кроме того, по данным издания, Лондон планирует начать наблюдательные полёты над Израилем в качестве демонстрации военной поддержки, призванной поддержать своего союзника.

Как передавало ИА Регнум, ранее американские власти подтвердили, что второй американский авианосец — Dwight Eisenhower — и его ударная группа перебрасываются в Средиземное море.

Телеканал NBC сообщал о скором прибытии в регион авианосца Военно-морских сил США Gerald R. Ford. В группу авианосца также войдут ракетный крейсер Normandy и эсминцы Thomas Hudner, Ramage, Carney и Roosevelt.

Президент России Владимир Путин, выступая 11 октября на заседании Российской энергетической недели, отмечал, что появление американских авианосцев в Средиземном море является элементом политической поддержкии может привести лишь к эскалации ситуации.

По мнению российского лидера, сейчас нужно заниматься не военной стороной дела, а дипломатией. Надо искать способ прекращения боевых действий и вернуться к переговорному процессу, который должен быть приемлемым для всех сторон, включая палестинцев, отметил президент.