Вашингтон, 11 октября, 2023, 21:28 — ИА Регнум. Американский авианосец Dwight Eisenhower и его ударная группа перебрасываются в Средиземное море, заявил 11 октября на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

U. S. Navy/Global Look Press

«Я также отмечу, что авианосец Dwight Eisenhower и его ударная группа отправятся для заранее запланированной, давно запланированной переброски в зону ответственности Европейского командования ВС США», — сказал он.

По словам Кирби, переброска начнётся в течение ближайшей недели, корабли сначала пройдут через Атлантический океан и Средиземное море, где при необходимости будут находиться в готовности. При этом он подчеркнул, что США пока не приняли решение о размещении второго авианосца именно у побережья Израиля.

«Никаких оперативных решений относительно этого принято не было. Но он будет двигаться в этом направлении. Корабли его ударной группы будут вместе с ним, он, безусловно, будет в готовности, если потребуется», — добавил представитель Белого дома.

Накануне газета The Wall Street Journal, ссылаясь на представителей Пентагона, сообщила, что Соединённые Штаты Америки рассматривают возможность отправки авианосца Dwight D. Eisenhower к берегам Израиля.

Телеканал NBC сообщал ранее о скором прибытии в регион авианосца Военно-морских сил США Gerald R. Ford. В группу авианосца также войдут ракетный крейсер Normandy и эсминцы Thomas Hudner, Ramage, Carney и Roosevelt.

Вместе с тем Кирби в эфире телекомпании CBS заявлял, что возможная отправка американских войск в Израиль не принесёт пользы в разрешении конфликта на Ближнем Востоке.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что заявление Соединённых Штатов о направлении авианосца ближе к зоне палестино-израильского конфликта говорит о рисках вовлечения третьих стран. По её словам, подобное развитие событий может быть чревато долгосрочными и «очень серьёзными последствиями и для региона, и для мира».