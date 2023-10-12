Дамаск, 12 октября, 2023, 20:07 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Сирии обвинило Израиль в намерении добиться обострения ситуации на Ближнем Востоке, передаёт 12 октября сирийское государственное информагентство SANA.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее SANA подтвердило информацию сирийских СМИ об обстреле израильской армией аэропортов в Дамаске и Алеппо. Удары наносились по взлётно-посадочным полосам. Оба аэропорта были выведены из строя.

«Агрессивное нападение укладывается в контекст непрекращающихся попыток оккупационных властей (Израиля. — Прим. ред.), направленных на распространение кризисных явлений, обострение ситуации в регионе и отвлечение внимания от военных преступлений и преступлений против человечности, а также массовых убийств, совершаемых ими против невинных жителей Палестины в секторе Газа», — сказано в заявлении МИД Сирии.

Ранее официальный представитель армии Израиля Авихай Эдраи подтвердил нанесение авиаударов по сирийским аэропортам, объяснил их тем, что ранее из Сирии были выпущены ракеты по Израилю, и заявил, что ударов по Сирии будет больше.

Радикальное палестинское движение ХАМАС 7 октября провело ракетную атаку по территории Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа и восстановил контроль над населёнными пунктами. По официальным данным, в Израиле погибли более 1300 человек, в секторе Газа — более 1400 человек. Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны, призвали на службу 300 тысяч резервистов и анонсировали наземную операцию в секторе Газа с целью полного уничтожения ХАМАС. Стороны продолжают обмен ударами.

Конфликт в Израиле был развязан как предлог для возвращения США на Ближний Восток, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум сотрудник института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета, израильский политолог Саймон Ципис. США были изгнаны с Ближнего Востока после того, как Россия ввела свой контингент в Сирию и не дала «свалить» её президента Башара Асада, напомнил эксперт.