Вашингтон, 12 октября, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Американские власти ввели санкции против двух компаний и двух судов за нарушение санкций, касающихся продажи российской нефти, говорится в сообщении минфина США, размещённого 12 октября на его сайте.

Иван Шилов ИА Регнум

Как следует из документов, речь идёт о базирующейся в ОАЭ компании Lumber Marine SA и турецкой Ice Pearl Navigation Corp. Принадлежащие компаниям суда объявлены «блокированной собственностью».

В американском минфине уточнили, что санкции вводятся за то, что компании якобы пользовались услугами стран, договорившихся придерживаться ценового потолка, но при этом транспортировали нефть из России, которая торговалась дороже согласованных ограничений.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2022 года страны G7, Австралия и ЕС установили ограничение цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель при перевозках по морю. Сырьё, стоимость которого превышает этот предел, запрещено перевозить и страховать. В апреле 2023 года действие этого ограничения продлили.

Россия в ответ на такие шаги с 1 февраля стала отказывать в продаже нефти тем странам, которые прямо или косвенно поддерживают введение ценового потолка на российскую нефть.

В мае Еврокомиссия предложила запретить судам, которые подозреваются в попытке обойти потолок цен в отношении российской нефти, вход в европейские порты и шлюзы. Отмечается, что европейские чиновники ссылаются на «резкое увеличение числа обманных действий и связанных с ними экологических рисков».