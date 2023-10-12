Брюссель, 12 октября, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Североатлантический альянс на следующей неделе проведёт ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, сообщил 12 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Наши ядерные силы имеют важное значение в сдерживании. На следующей неделе мы проведем наши ежегодные учения Steadfast Noon, которые проходят каждый октябрь», — сказал он на брифинге по итогам встречи глав минобороны альянса в Брюсселе.

Столтенберг добавил, что учения пройдут в Италии, Хорватии и Средиземном море.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на учениях Northern Coasts в прибрежных районах Латвии и Эстонии военные отработали сценарий задействования 5-й статьи НАТО о расценивании нападения на одну из стран как нападения на альянс в целом.

В 2023 году в Northern Coasts под командованием ВМС Германии задействовали до 3200 военных, 30 кораблей и подлодок и до 15 самолётов из 14 стран.