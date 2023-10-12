Уфа, 12 октября, 2023, 13:21 — ИА Регнум. В Башкирии девятилетний мальчик ударил топором одного из полицейских, которые прибыли для задержания его матери по подозрению в краже денежных средств с банковской карты, сообщили в республиканском управлении МВД.

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Когда оперативники прибыли в дом подозреваемой, её муж с внешними признаками опьянения начал вести себя неадекватно, нецензурно бранился и угрожал топором, не реагируя на законные требования сотрудников, отметили в МВД.

«В соответствии с законом «О полиции» сотрудники применили в отношении него физическую силу и отобрали орудие. В это время к одному из полицейских подбежал 9-летний сын задержанного и вторым топором, взятым им с веранды дома, нанес удар по спине сотрудника», — сказано в сообщении управления.

Получил ли травмы оперативник, не уточняется. Трое граждан, в том числе ребёнок, были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

«Материалы по факту оскорблений и применения насилия в отношении представителя власти для дальнейшей юридической оценки будут направлены в территориальное подразделение Следственного комитета. Также отделом МВД России по Гафурийскому району в установленном законом порядке будет принято решение в отношении родителей», — добавили в пресс-службе.

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В июле 2023 года в московском парке «Коломенское» нашли тело 11-летнего мальчика. Он лежал в коллекторе, на теле было множество колото-резаных ран. Ранее в полицию обратилась мать школьника, она рассказала, что 18 июля он ушёл гулять и не вернулся. По подозрению в убийстве задержали 13-летнего знакомого убитого. Он признался в совершении преступления. По данным источника ИА Регнум, поводом для совершения преступления стала ссора, произошедшая между детьми во время прогулки в парке.