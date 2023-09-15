Кежемский район, Красноярский край, 15 сентября, 2023, 06:05 — ИА Регнум. В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту убийства шестилетнего ребёнка. О происшествии сообщили в СУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

delo Топор

В ходе следствия установлено, что вечером 14 сентября в деревне Тагара Кежемского района к 59-летнему мужчине в дом пришла соседка с шестилетней дочерью. Хозяин был нетрезв и сказал гостье, что ему мешает ребёнок.

В какой-то момент подозреваемый вышел из комнаты на веранду дома, вернулся с рукоятью топора и без на то каких-либо причин, не высказывая угроз, стал наносить удары девочке по голове.

Женщина попыталась оттолкнуть мужчину и прикрыть собой дочь. Он стал бить и её.

«Ребёнок скончался по дороге в районную больницу. Подозреваемый задержан», — добавили следователи.

Как сообщало ИА Регнум, подозреваемый в убийстве двух мужчин, обезглавленные тела которых были ранее обнаружены на севере Москвы, задержан в Зеленограде.

Найденный мёртвым на юге Москвы 11-летний мальчик познакомился с предполагаемым убийцей в церкви. Оба мальчика, по предварительным данным, росли без отцов. 13-летний подросток, предположительно, убил своего 11-летнего знакомого в парковой зоне в районе Каширского шоссе из-за ссоры. Мальчики были давно знакомы и жили в благополучных семьях. В парк они пришли вместе, конфликт произошёл во время прогулки. Тело младшего из детей 19 июля нашли в коллекторе, на нём было множество колото-резаных ран.