Москва, 20 июля, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Тринадцатилетний подросток убил своего 11-летнего знакомого в парке на юге Москвы из-за ссоры. Об этом сообщил 20 июля источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

Прокуратура по г. Москве Место обнаружения убитого мальчика

«Мальчики поссорились уже в самом парке. Это и стало мотивом убийства», — сказал собеседник издания.

Он добавил, что задержанного за убийство подростка отправят в учреждение закрытого типа, так как ему ещё не исполнилось 14 лет.

Прокуратура Москвы опубликовала видеокадры с камеры наблюдения, установленной у одного из входов в парк «Коломенское». На записи видно, как мальчики вместе заходят в парк. Позднее второй подросток покинул парк в одиночестве.

В полиции сообщили, что школьники были давно знакомы и воспитывались в благополучных семьях.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3820795" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля в парке «Коломенское» нашли тело 11-летнего мальчика. Он лежал в коллекторе, на теле было множество колото-резаных ран. Ранее в полицию обратилась мать школьника, она рассказала, что 18 июля он ушёл гулять и не вернулся. По подозрению в убийстве задержали 13-летнего знакомого убитого. Следователям он признался в совершении преступления.