Бишкек, 12 октября, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поприветствовал военных в Бишкеке на киргизском языке.

Сергей Карпухин/POOL/РИА Новости Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии официальной встречи в Бишкеке

«Салам, аскер», — приветствовал российский лидер роту почётного караула.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3838843" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, российский лидер Владимир Путин утром 12 октября прилетел в киргизский Бишкек для участия в саммите СНГ. Это первый зарубежный визит для президента России в 2023 году. В рамках визита запланирована насыщенная программа. 12 октября Владимир Путин встретил для переговоров с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в государственной резиденции «Ала-Арча». Здесь же состоится подписание двусторонних документов.

13 октября в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств СНГ, оно пройдёт в узком и расширенном составах. Запланирована встреча Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.