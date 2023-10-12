Москва, 12 октября, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Бойцы российской группировки войск «Днепр» пресекли попытку высадки десанта ВСУ на остров Большой Потёмкин в устье Днепра. Об этом 12 октября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Алексей Коновалов/ТАСС Военнослужащие группировки войск «Днепр»

«На херсонском направлении пресечена попытка высадки противника на остров Большой Потёмкин. В результате огневого поражения уничтожено две лодки и 11 боевиков ВСУ», — приводит агентство слова источника.

Также отмечается, что в районе Антоновского моста уничтожен автомобиль подвоза боеприпасов, ликвидированы пять украинских военных.

Кроме того, у населённого пункта Зимовник уничтожен украинский склад боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения объединённой группировки войск ВСУ «Херсон» в районе населённого пункта Давыдов Брод Херсонской области.

4 октября стало известно, что российская армия уничтожила возле села Александро-Калиново (ДНР) бункер с тактической группой командования ВСУ «Соледар». В результате были уничтожены около 50 офицеров старшего и высшего командного состава украинской армии и специалисты НАТО.