Москва, 11 октября, 2023, 20:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в интервью телеведущему межарабского канала Al-Ghad Амро Абдель Хамиду заявил, что на данный момент нужно воздержаться от резких заявлений и оскорблений чувств людей, вовлечённых в палестино-израильский конфликт.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«На данный момент, конечно, нужно воздержаться от резких заявлений, несмотря ни на что, не нужно оскорблять чувства людей, которые вовлечены в конфликт», — сказал глава российского государства.

По его словам, этот конфликт сейчас находится в беспрецедентно острой стадии. Путин подчеркнул необходимость во что бы то ни стало избежать его расширения. По мнению Путина, Россия могла бы внести свой вклад в урегулирование конфликта. Политику США по этому вопросу он назвал очевидным провалом.

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Как передавало ИА Регнум, палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию 7 октября. После этого Тель-Авив объявил о «готовности к войне». Армия обороны Израиля атаковала объекты и командные центры палестинского движения ХАМАС. По официальным данным, в Израиле погибли более 1200 человек, в секторе Газа — более 1000 человек.

Одна из причин того, что полноценное, суверенное палестинское государство так и не возникло, — это образование однополярного мира и американская гегемония, дружественная к Израилю, отмечал в беседе с корреспондентом ИА Регнум востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния Артём Кирпичёнок.