Рамалла , 12 октября, 2023, 07:08 — ИА Регнум. Численность погибших при атаках израильской армии на сектор Газа возросла до 1,2 тысячи человек, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на минздрав Палестины.

Иван Шилов ИА Регнум Война Израиль, сектор Газа

«Число погибших возросло примерно до 1,2 тысячи человек, а число раненых — до 5,6 тысячи», — заявил представитель министерства в Газе.

Ранее палестинские власти предоставляли данные о 1100 погибших.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 11 на 12 октября израильская армия нанесла ракетные удары по территории сектора Газа, а также в прибрежной зоне. Видеозаписи демонстрируют атаку на объекты ХАМАC и многоэтажное здание.

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Президент США Джо Байден обратился к Израилю с призывом следовать «правилам войны» при ведении боевых действий с ХАМАС. На встрече с представителями еврейских общественных организаций Америки он упомянул про «гнев и разочарование». Какие именно правила имел в виду американский лидер, он не уточнил.

После массированной атаки ХАМАС власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. В Армии обороны Израиля сообщили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит к фазе полного уничтожения движения.