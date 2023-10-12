Варшава, 12 октября, 2023, 07:47 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не ценит помощь союзников и забывает о них, как только покидает страну. Если же ему отказали, то он не скупится на обвинения в сотрудничестве с Россией. Такое заключение сделало польское издание Myśl Polska.

president. gov. ua Владимир Зеленский

Издание отметило, что когда Зеленский находится в Польше, то называет страну «ключевым союзником», если в Берлине, то Германия получает статус «ключевого союзника». И так с любой страной, где он ищет помощи.

«Уже не первый раз можно услышать, что для Зеленского «солидарность» понимается как безоговорочное жертвование интересами данной страны в пользу Украины», — заключают авторы.

Как сообщало ИА Регнум, кандидат в депутаты сейма Польши от правой коалиции «Конфедерация» Анна Брылка в ходе дебатов заявила, что необходимо выставить Украине счёт и ряд условий за оказанную Киеву помощь.

Нельзя допускать, чтобы помощь киевской власти ставила под угрозу продовольственную безопасность Польши, считает политик.

Польша оказалась в роли неосторожного посетителя ресторана, который обещал оплатить счёт гостей за другим столиком, при этом цены в меню ему никто не показал. Такую аналогию отношений Киева и Варшавы представил автор журнала Myśl Polska колумнист Лукаш Ястшембский.