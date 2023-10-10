Варшава, 10 октября, 2023, 06:56 — ИА Регнум. Польша оказалась в роли неосторожного посетителя ресторана, который обещал оплатить счёт гостей за другим столиком, при этом цены в меню ему никто не показал. Такую аналогию отношений Киева и Варшавы представил автор журнала Myśl Polska колумнист Лукаш Ястшембский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Никто не интересовался блюдами, которые они заказывали другим за наш счёт», — написало издание, добавив, что Польше потребуются десятилетия, чтобы расплатиться за этот «счёт». А вот уровень жизни поляков будет только хуже.

По мнению автора, польские власти опасаются последствий своей безответственной политики.

Также колумнист пришёл к выводу, что блюда были по дороге из кухни украдены, а гость, которому Польша их оплатила, оказался неблагодарным и наглым.

«Прибыль, которую Польша хотела получить, оказывается иллюзорной, потому что прибыль будут получать компании из США», — резюмировал Ястшембский.

Как сообщало ИА Регнум, Варшава потребовала от Киева не приостановить, а отозвать жалобу, поданную Украиной во Всемирную торговую организацию (ВТО) на фоне заявлений Польши о запрете ввоза зерна из этой страны. Такой ультиматум главе киевского режима Владимиру Зеленскому поставил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

Зеленского во время его визита в Польшу не встретил ни один высокопоставленный чиновник, рассказал 8 октября экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

Депутат сейма Польши, возглавляющий фракцию «Конфедерация», Кшиштоф Босак «выставил счёт» Украине за всю помощь, которую Варшава оказывала Киеву, в размере 101 млрд злотых (более $23 млрд по курсу).