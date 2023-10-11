Москва, 11 октября, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Украина наверняка частично использует российский газ, который идёт через её территорию. Об этом заявил 11 октября президент России Владимир Путин, выступая на заседании «Российской энергетической недели».

Иван Шилов ИА Регнум

Он рассказал, что газ, после того как заходит на украинскую территорию, «растекается по газопроводам внутри Украины». Так с советских времён устроена газотранспортная система.

Дальше всё происходит «только по бумажкам» — якобы весь объём идёт западным потребителям. Но ведь всё равно это российский газ, добавил Путин.

«Да и Украина сама наверняка частично им пользуется, нашими объёмами. Без нашего объёма там невозможно ничего придумать. По реверсам ещё там, как угодно», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин напомнил о поговорке «не копай другому яму», когда говорил об энергетической политике ЕС. По его словам, европейцы попали в свою же яму. Он отметил, что российские энергоносители на протяжении многих лет были очень серьёзным элементом экономического и социального благополучия Евросоюза.