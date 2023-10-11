Москва, 11 октября, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Российские войска улучшили положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом 11 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Michael Kalyanov/URA.RU/TASS

Отмечается, что подразделения Западной группировки войск отразили 10 контратак штурмовых групп ВСУ около населённых пунктов Ивановка, Синьковка Харьковской области и Макеевка (ЛНР) и активными действиями улучшили положение по переднему краю.

«Суточные потери противника составили до 280 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк и два автомобиля», — сказал Конашенков.

Также он отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены американская артиллерийская система М777, польская самоходная артиллерийская установка «Krab» и САУ «Гвоздика».

Как передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что Южная группировка войск Вооружённых сил РФ улучшила положение в районе Авдеевки в ДНР. Кроме того, в результате огневого поражения резервов 31-й бригады ВСУ в районе Очеретино в ДНР потери противника составили до 90 военных убитыми и ранеными, а также 10 бронеавтомобилей MaxxPro производства США.