Тель-Авив, Израиль, 11 октября, 2023, 13:29 — ИА Регнум. У израильских военных нет достоверных сведений о том, что палестинские радикалы из ХАМАС обезглавливали младенцев. Об этом заявила представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает 11 октября Anadolu.

Кадр из видео Журналистка Николь Зедек

Ранее журналистка Николь Зедек заявила в эфире телеканала i24NEWS, что 40 детей из младенцев были убиты, в том числе обезглавлены, в результате нападения ХАМАС на кибуц Кфар-Аза на юге Израиля. Позднее она сообщила, что об убитых детях ей рассказали военные, но подтверждения этому нет.

«Мы видели новости, но у нас нет никаких подробностей или подтверждения по этому поводу», — сказала спикер ЦАХАЛ турецкому агентству.

Как сообщало ИА Регнум, палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после внезапной масштабной атаки палестинской группировки ХАМАС на Израиль. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, чтострана перешла в состояние войны, отдан приказ о мобилизации резервов. ЦАХАЛ проводит зачистку населённых пунктов.

По последним данным, в результате обострения конфликта погибли более 1200 израильтян, около 3 тыс. ранены, примерно 150 попали в заложники к ХАМАС. Палестинские власти сообщают о 1055 погибших и около 5,2 тыс. раненых в секторе Газа.