Москва, 11 октября, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Слова спикера Госдумы Вячеслава Володина про релокантов и Магадан касались тех, кто занял ярко выраженную антироссийскую позицию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Спикер Думы говорил о тех, кто занял ярковыраженную антироссийскую позицию, встал на сторону киевского режима. Да, действительно, с этими людьми нам не по пути», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков обратил внимание на то, что в целом речь идёт о подавляющем большинстве людей, которые свободно выбирают, где им в настоящий момент жить.

«И, конечно, эти люди всегда, несмотря ни на что, имеют свою Родину. Эта Родина — Россия, и она всегда их ждёт», — уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил, что гражданам, которые уехали из России и позволяли себе оскорбительные слова в адрес страны, не стоит возвращаться. По его словам, тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории России, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но если он приедет сюда, то Магадан ему обеспечен.

Он отметил, что депутаты Госдумы должны сделать всё необходимое, чтобы не допустить возвращения подобных релокантов в Россию. По его словам, это будет верным решением, поскольку тогда будет меньше предателей.