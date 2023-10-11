Москва, 11 октября, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Точных данных о российских гражданах, погибших или попавших в заложники в результате обострения конфликта между Израилем и Палестиной, пока нет. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 11 октября журналистам.

Chen Junqing/Global Look Press

Он пояснил, что не может «дать чёткое число», так как ситуация в Газе, где живут в том числе российские граждане, очень сложная.

«Ситуация обновляется, не буду говорить», — сказал представитель Кремля.

Чёткой информации по заложникам также нет, добавил он.

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