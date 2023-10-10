Москва, 10 октября, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Мать погибшего в Израиле при нападении ХАМАС россиянина Дениса Беленького рассказала ИА Регнум о семье сына и о том, что не смогла приехать на его похороны. По словам Натальи Беленькой, Денис уехал из России сразу по окончании школы и долгие годы работал в израильской полиции. Сама она осталась в родном Балтийске.

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Сначала мужчина переехал в Ригу, где у него были родственники, но затем из-за стремительно меняющейся политики Латвии по отношению к русским уехал в Израиль.

«У него родственники были в Риге, после школы он уехал в Ригу. В 1992-м там начали увольнять людей, кто не знает латышский, хотя у него там и бабушка, и папа. И он уехал в Израиль, работал полицейским. Меня не было на похоронах. Похоронить сына я не смогла. Его вчера похоронили с почестями», — рассказала Наталья.

Она отметила, что сын создал замечательную семью в Израиле. У него осталась дочь.

Ранее 10 октября стало известно, что одним из погибших при нападении ХАМАС на Израиль стал 47-летний уроженец Балтийска (Калининградская область) Денис Беленький.

У мужчины было двойное гражданство, он погиб на службе. Его опознали сотрудники полиции после освобождения от боевиков одной из баз.

Ранее во вторник посольство России в Израиле уточнило, что в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли двое россиян. До этого сообщалось об одном погибшем и четверых пропавших без вести. Кроме того, представители ХАМАС сообщили, что среди пленных израильтян есть и люди с двойным гражданством, в том числе российским. ХАМАС в контакте с российской стороной, но палестинское движение подчеркнуло, что не будет вести переговоры с Израилем о заложниках до прекращения боевых действий.

Вооружённые члены ХАМАС из сектора Газа вошли на территорию Израиля 7 октября. Также по израильской территории было выпущено несколько сотен ракет.

ХАМАС объясняет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Израиль объявил о переходе к состоянию готовности к войне и полной блокаде сектора Газа. В анклаве отключили свет и водоснабжение.