Москва, 11 октября, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Отставка спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти стала хорошей иллюстрацией пагубности курса Соединённых Штатов на Украине. Об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в кулуарах 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных спецслужб стран — участников СНГ.

JIM LO SCALZO/ЕРА/ТАСС Кевин Маккарти

«Всем известно, что спикер палаты представителей Кевин Маккарти пострадал за то, что за спинами своих однопартийцев республиканцев вошёл в сговор с администрацией президента США с тем, чтобы провести, протолкнуть очередной пакет военной помощи Украине, огромный по своим размерам, объёмом в 24 млрд долларов. Отставка спикера является хорошей иллюстрацией в целом пагубности курса политики США на украинском направлении», — приводит ТАСС его слова.

Как передавало ИА Регнум, ранее СМИ сообщили, что конгрессмен от Республиканской партии Кевин Маккарти, отстранённый от поста спикера палаты представителей США, заявил о намерении остаться в американском Конгрессе. Маккарти подтвердил, что не уходит из Конгресса, несмотря на слухи, говорится в сообщении. Отмечается, что Кевин Маккарти заявил о планах доработать до конца срока, а потом переизбираться.

Ранее, как сообщало Politico со ссылкой на собственные источники, Кевин Маккарти допустил возможность досрочно сложить полномочия законодателя. По информации издания, он планирует остаться в Конгрессе до избрания нового спикера, прежде чем завершить свою карьеру в палате.

Палата представителей США 3 октября по итогам голосования приняла решение отправить в отставку спикера палаты представителей Кевина Маккарти. В пользу его отстранения проголосовали 216 членов палаты, 210 выступили против. Временным спикером палаты представителей Конгресса назначили Патрика Макгенри, представляющего штат Северная Каролина.