Баку, 11 октября, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Соединённые Штаты и их союзники развернули масштабную работу по расшатыванию ситуации в странах СНГ, заявил 11 октября директор ФСБ России Александр Бортников.

Алексей Дружинин/РИА Новости Директор Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ России) Александр Бортников

«США и их союзники развернули масштабную работу по расшатыванию ситуации в странах Содружества, оказанию санкционного давления на неугодные государства», — заявил Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств — участников СНГ в Баку.

По его словам, Вашингтон и его союзники оказывают санкционное давление на неугодные государства, блокируют логистические маршруты и создают новые транспортные коридоры, «усиливая тем самым негативные последствия глобального экономического кризиса».

Бортников добавил, что Запад пренебрегает устоявшимися нормами международного права и изыскивает наиболее эффективные формы «шантажа и запугивания несогласных».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Бортников заявил, что в результате целенаправленных действий Запада Украина превратилась в площадку для обкатки террористов и наёмников, обучения их методам ведения современной войны и применения этого опыта на пространстве СНГ и в других регионах мира.

Глава ФСБ отметил, что западные неправительственные организации и разведсообщество в интересах украинских вооруженных формирований вербуют участников международных террористических организаций, наёмников и нацистов, подготовленных на Ближнем Востоке, в Афганистане, в Европе и за океаном.