Москва, 11 октября, 2023, 05:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что нет никаких политических подтекстов, а также опасений по поводу возможного закрытия российского рынка перед армянскими производителями.

Primeminister.am Никол Пашинян

Ажиотаж начался с соцсетей, где публиковалась информация о скоплении на пропускных пунктах фур с алкоголем из Армении. Очереди собрались из-за проверок со стороны России.

«Откуда эта гипотеза, что Россия закрыла, закрывает или закроет свой рынок перед нами? Мы — члены ЕАЭС, и наши экономические отношения регулируются», — сказал Пашинян журналистам.

По его словам, за последние несколько десятков лет было множество проблем, в том числе и с ввозом продукции в Россию.

«Я получил заверения, что никакого политического контекста нет. Проблемы уже решены», — заверил соотечественников Пашинян.

Как сообщало ИА Регнум, Россия начала поставки 15 тыс. тонн бензина и 20 тыс. тонн дизельного топлива в Армению по просьбе Еревана.

Пашинян на саммите в Гранаде 5 октября подписал декларацию о признании Нагорного Карабаха территорией Азербайджана. Он уже признал Карабах территорией Азербайджана в октябре 2022 года, когда на встрече с Алиевым в Праге подписал Алма-Атинскую декларацию 1991 года, где регион также обозначили как часть азербайджанской территории.