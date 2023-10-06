Москва, 6 октября, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Россия начала поставки 15 тысяч тонн бензина и 20 тысяч тонн дизельного топлива в Армению по просьбе Еревана, сообщили 6 октября в МИД России.

ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

«В ответ на обращение руководства Армении Россия начала поставки необходимых республике нефтепродуктов», — говорится в сообщении ведомства.

В российском внешнеполитическом ведомстве указали на непростую ситуацию с топливом в Армении. Страна почти выбрала утвержденный на текущий год баланс, а впереди осенне-зимний период. В этой связи в российском дипведомстве считают, что поддержка окажется весьма своевременной и полезной.

Россия пошла навстречу Армении, несмотря на введение 21 сентября российским правительством временного запрета на вывоз бензина и дизельного топлива из страны.

Кроме того, в МИД России заявили, что МЧС взяло в проработку обращение партнеров насчёт оказания гумпомощи карабахским армянам на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективы. Совместно с Росрезервом сформировали первичный список предметов для отправки в республику.

Гуманитарную помощь окажут Российская гуманитарная миссия, фонды им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» и «Спешите делать добро!». Грузы будут доставлять в республику бортами ВКС России.

В МИД России также сообщили, что на следующей неделе российские дипломаты во главе с послом Сергеем Копыркиным посетят Сюникский регион, чтобы с местными властями определить неотложные потребности.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре группа американских сенаторов представила законопроект об оказании Армении всесторонней помощи, в том числе и военной, в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Документ также предусматривает выделение средств на гуманитарную помощь армянскому населению Карабаха.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите в Гранаде 5 октября подписал декларацию о признании Нагорного Карабаха территорией Азербайджана. Пашинян уже признал Карабах территорией Азербайджана в октябре 2022 года, когда на встрече с Алиевым в Праге подписал Алма-Атинскую декларацию 1991 года, где регион также обозначили как часть азербайджанской территории.

Азербайджан 19 сентября начал антитеррористическую операцию в Карабахе. На следующий день, 20 сентября, стороны при посредничестве российских миротворцев договорились о прекращении огня на условиях Баку. По данным на 2 октября, Карабах покинули более 100 тысяч армян.

С января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика прекратит существование.