Буэнос-Айрес, 10 октября, 2023, 14:19 — ИА Регнум. На северо-западе Аргентины произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом 10 октября сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Иван Шилов ИА Регнум

Землетрясение зафиксировано в 10:01 по времени UTC (13:01 мск). Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

Эпицентр располагался в 174 км к северо-западу от города Сан-Сальвадор-де-Жужуй, население которого составляет более 300 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 255 км.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября в Афганистане в провинции Герат произошло землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр располагался в 42 км к северо-западу от города Герата — административного центра провинции. Очаг землетрясения залегал на десятикилометровой глубине. 8 октября стало известно, что число погибших из-за землетрясения жителей Афганистана достигло двух тысяч.