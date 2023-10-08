Герат, Афганистан, 8 октября, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Число погибших из-за землетрясения жителей Афганистана достигло двух тысяч, сообщило 8 октября Associated Press.

Mashal/XinHua/Global Look Press Землетрясение в Афганистане

Из-за землетрясения разрушились порядка шести деревень. Люди оказались под завалами, сообщил представитель министерства информации и культуры Афганистана Абдул Вахид Райан.

Землетрясение 6,2 в Афганистане произошло 7 октября в провинции Герат. Эпицентр располагался в 42 км к северо-западу от Герата — административного центра провинции.

Очаг землетрясения залегал на десятикилометровой глубине.

Agence France-Presse 7 октября сообщило сначала о пяти сотнях погибших, затем, ссылаясь на данные местного руководства, о тысяче жертв.