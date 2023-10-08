Вашингтон, 8 октября, 2023, 06:56 — ИА Регнум. Исключительная эффективность манёвров российской армии позволила остановить контрнаступление ВСУ. Такое заявление сделал военный журналист Ставрос Атламазоглу в статье, опубликованной 7 октября американским изданием 19FortyFive.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Атламазоглу указал, что российские военные постоянно предпринимают мелкомасштабные контратаки, которые выводят из равновесия украинскую армию. Дополнительное преимущество перед ВСУ даёт ВС России постоянная ротация подразделений.

«Гибкая оборона российских вооруженных сил приносит свои плоды, и украинские войска испытывают серьезные трудности с достижением прогресса», — резюмировал военный журналист.

Ранее ИА Регнум сообщало, что бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал о росте случаев массового дезертирства в рядах украинской армии после провала контрнаступления ВСУ.

Эксперт указал, что украинские военные находятся под постоянным обстрелом, они измотаны и устали. Макгрегор считает, что в настоящее время Вооружённые силы Украины имеют «наименее подготовленных бойцов, чем когда-либо».