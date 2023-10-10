Тель-Авив, Израиль, 10 октября, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Проживающий в Израиле россиянин рассказал, как ему удалось спастись от расстрела ХАМАС на фестивале Tribe of Nova, который проходил на юге страны в день атаки.

Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/

Подробностями мужчина поделился с «Лентой. ру». По его словам, когда началась атака на Израиль со стороны сектора Газа, он направлялся на фестивале к своей машине, чтобы переодеться. В это время организаторы фестиваля внезапно остановили музыку и объявили, что всем нужно срочно уезжать.

Россиянин отметил, что в этот момент многие совершили фатальную ошибку: вместо того, чтобы сразу уезжать, люди начали собирать палатки. Он же сразу сел в автомобиль и выехал в направлении главной дороги. Однако по пути его развернул полицейский, а потом из-за стрельбы стало совершенно непонятно, куда ехать. По дороге ему встречались несколько бомбоубежищ, блокпосты, на которых отстреливались военные.

Мужчине удалось скрыться в поселении с другими участниками фестиваля, но спустя время их окружили боевики ХАМАС. «Мы уже продумывали план — куда бежать, если вдруг ворвутся. Уже полетели вертолёты, дроны. Короче, война! Через четыре часа наконец-то подъехала армия ЦАХАЛ, человек 30 с автоматами», — рассказал россиянин, добавив, что после этого стало спокойнее.

Через несколько часов военные сообщили, что люди могут выехать через город Нетивот, который был зачищен, и собеседнику «Ленты. ру» удалось добраться до дома невредимым.

Ранее мать другого россиянина, погибшего в Израиле при нападении ХАМАС, рассказала ИА Регнум о семье сына и о том, что не смогла приехать на его похороны. По словам Натальи Беленькой, Денис уехал из России сразу по окончании школы и долгие годы работал в израильской полиции. Сама она осталась в родном Балтийске. Сначала мужчина переехал в Ригу, где у него были родственники, но затем из-за стремительно меняющейся политики Латвии по отношению к русским уехал в Израиль. Она отметила, что сын создал замечательную семью в Израиле. У него осталась дочь.

Ранее 10 октября стало известно, что одним из погибших при нападении ХАМАС на Израиль стал 47-летний уроженец Балтийска (Калининградская область) Денис Беленький. У мужчины было двойное гражданство, он погиб на службе. Его опознали сотрудники полиции после освобождения от боевиков одной из баз.

Ранее во вторник посольство России в Израиле уточнило, что в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли двое россиян. До этого сообщалось об одном погибшем и четверых пропавших без вести. Кроме того, представители ХАМАС сообщили, что среди пленных израильтян есть и люди с двойным гражданством, в том числе российским. ХАМАС в контакте с российской стороной, но палестинское движение подчеркнуло, что не будет вести переговоры с Израилем о заложниках до прекращения боевых действий.