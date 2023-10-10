Рамалла , 10 октября, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС оповестило все заинтересованные стороны, что не планирует вести какие-либо переговоры о судьбе захваченных израильских заложников до тех пор, пока продолжаются боевые действия. Об этом заявил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы информировали все стороны, что дела находящихся у нас израильских пленных не будут открыты до окончания боёв», — приводит телеканал Al Hadath его слова.

Как передавало ИА Регнум, в заложниках у радикального палестинского движения ХАМАС находятся в том числе граждане России. ХАМАС взял в заложники десятки жителей Израиля, у которых есть второе гражданство, в том числе России и Китая.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что один гражданин России погиб в результате обстрела в ходе палестино-израильского конфликта. По его словам, молодой человек, скорее всего, имел двойное гражданство и находился на постоянном проживании в Израиле.

Ранее в посольстве РФ в Тель-Авиве отмечали, что ещё четверо россиян считаются пропавшими без вести. Консульский отдел занимается выяснением всех обстоятельств. Кроме того, в дипмиссии отметили, что находятся в контакте с родственниками людей и оказывают им содействие, прилагают максимум усилий для установления местонахождения пропавших граждан.

7 октября палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю, за атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Военное крыло радикального палестинского движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы».