Москва, 10 октября, 2023, 14:32 — ИА Регнум. В Красноярске подросток 2006 года рождения задержан за подготовку взрыва на рынке. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Александр Кряжев/РИА Новости

Как рассказал собеседник агентства, следствие установило, что девятиклассник хотел подготовить теракт и для этого устраивал себе тренировки на территории одного из местных недостроев. В частности юноша учился устраивать взрывы. Целью школьника, по данным источника, был один из рынков. Кроме того, выяснилось, что подготовкой теракта он занимался не один. В частности, подросток знал, что его знакомый намерен взорвать на рынке СВУ, но никого об этом не предупредил.

уголовное дело возбудили по статьям 205.3 и 205.6 (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и Несообщение о преступлении). Подросток помещён под арест.

В сентябре вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала, что преступные группировки и спецслужбы киевского режима усилили работу по вербовке несовершеннолетних на территории РФ. Она отметила, что Киев вербует детей по схемам, отработанным группировкой «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Так, сначала детей через соцсети с помощью фейковых аккаунтов, закрытых каналов и чат-ботов втягивают в деструктивные сообщества, затем это переходит в реальность. Детям выдают чёткие инструкции, обещая «призы».